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امير عبداللهيان وغريب آبادي يؤكدان ضرورة استيفاء حقوق الايرانيين المقيمين في الخارج

امير عبداللهيان وغريب آبادي يؤكدان ضرورة استيفاء حقوق الايرانيين المقيمين في الخارج
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وأمين لجنة حقوق الانسان، يوم الثلاثاء، على ضرورة استيفاء حقوق الايرانيين المقيمين في الخارج وحفظ مكانتهم وصيانتها.

العالم- ایران

وخلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وأمين لجنة حقوق الانسان مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، تم تبادل وجهات النظر والبحث بشأن ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية في مجال استيفاء حقوق الايرانيين المقيمين في الخارج وحفظ مكانتهم وصيانتها في الدول المقيمين فيها، وإقرار التسهيلات المناسبة ليستفيدوا من حقوقهم داخل البلاد، وخاصة تعزيز الارضية لزياراتهم من اجل الإبقاء على تواصلهم مع وطنهم والمشاركة في التنمية العلمية والتقنية والاقتصادية للبلاد.

وخلال اللقاء، تم التأكيد كذلك على مجالات التعاون المشترك في نطاق التعريف بالقيم السامية لحقوق الانسان من النظرة الدينية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتصدي للأنظمة المسماة بحقوق الانسان والمبنية على اساس المعايير المزدوجة.

الجدير بالذكر ان الدول الغربية بشكل عام والتي تتشدق بحقوق الانسان، تستخدم مبادئ حقوق الانسان من اجل ممارسة الضغوط على بعض الدول التي لا تتفق مع سياساتها، فيما تغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان في الدول الحليفة لها والسائرة في ركبها.

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