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كتائب حزب الله: الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز العراقيين

كتائب حزب الله: الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز العراقيين
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

عدت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، العمليات العسكرية التركية شمال العراق، محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير، فيما دعت الى لتفعيل المقاومة و التحرك الجماهيري لمواجهتها.

العالم-العراق

وذكر بيان للكتائب، إنّ “ما يجري من تطاولٍ سافِرٍ على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركيّ في شمال البلاد يهدف إلى السَّيطرة على النفط والغاز العراقيَّينِ، والتّحكُّم بطريق الحرير، وتحديد مساره بما يُحقّق أفكارهم المريضة، وحلم السلطان العثمانيّ المدعوم من مسؤولين عراقيين فضلاً عن دول معادية للعراق.”

واضاف إنّ “انتهاك سيادة البلاد يُعَدّ إنذاراً خطيراً يستوجب وقفةً حقيقيةً وجادةً من قبل المسؤولين الحكوميّين المخلصين، وموقفاً مسؤولاً من قبل الأجهزة الأمنيّة والحشد الشعبيّ، وتفعيلَ عملِ المقاومة العراقيّة، فضلاً عن التحرُّك الجماهيريّ للضغط على المصالح التركيّة، وتقييد نفوذهم، وتضييق مصالحهم”.

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كتائب حزب الله: الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز العراقيين

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