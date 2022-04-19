إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان

العالم-الاحتلال

وعادة ما تغلق الشرطة باحات المسجد الأقصى أمام غير المسلمين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إلا أنه وبحسب المحللين فإن مدة الإغلاق تختلف من سنة إلى أخرى.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التي اندلعت بين الفلسطينيين المستوطنين والاقتحامات للأماكن المقدسة، لكن الإعلان أشعل غضب المتطرفين اليهود.

وتتهم مجموعة تمثل المتطرفين يطالبون بحقوق يهودية متزايدة في الموقع المقدس الحكومة بـ"الانهيار الشديد بعد سنوات من التقدم"، ودعوا الحكومة إلى "إعادة النظر بالقرار، والسماح لليهود بالصعود في أي يوم طوال اليوم".