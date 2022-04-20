الخارجية اليمنية تدين جريمة إحراق القرآن الكريم والتحريض ضد المسلمين بالسويد

العالم - اليمن

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الأعمال غير المسؤولة تعد تحريضيا مستفزا لأكثر من ملياري مسلم، تزامنا مع انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين.

وحذر من نتائج مثل تلك الاستفزازات، لافتا إلى أن هذا الخطاب الشعبوي يُعد أحد أشكال العنف والإرهاب الذي تدعي دول الغرب محاربته في أدبياتها وقوانينها أمام العالم.

وطالب المصدر السلطات السويدية بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المسؤولين من الجماعات المتطرفة في مدينة مالمو.

وأكد على أهمية قيام الحكومات والمنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية بمسؤولياتها في التأكيد على احترام حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات رادعة ضد مخططي ومرتكبي أعمال العنف والتحريض ضد الأديان كونها تزعزع السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية بين الشعوب.