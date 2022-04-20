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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم وتعتقل شابا

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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