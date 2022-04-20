قناة العالم
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:١٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمهد الطريق للمستوطنين عند اقتحامهم باحات المسجد الأقصى
اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي وتكبيرات يطلقها الشبان المعتكفون
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم وتعتقل شابا
كتائب القسام تعرض مشاهد لتصديها لطيران الاحتلال بصواريخ ارض جو
رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير: الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد
رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير: الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد
وكالة يونيوز: الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يدعو إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس المقبل
الهلال الأحمر الفلسطيني: 79 إصابة تعاملت طواقنا معها في بلدة برقة بنابلس بينها 11 إصابة بالرصاص المطاطي وتعرض 2 من الصحفيين للاختناق
ا ف ب: روسيا تعلن طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولنديا ردا على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا
مراسل العالم: حاجز للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي في الحسكة يطرد رتلاً للمحتل الأمريكي يضم خمس مدرعات عسكرية
اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي وتكبيرات يطلقها الشبان المعتكفون
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
مستقبل حكومة بينيت.. بين الانهيار والتصدع
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١
أهم الأخبار
إقتحامات المسجد الأقصى...تطورات الحرب في أوكرانيا
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥
أهم الأخبار
آخر التطورات في المشهد السياسي في ليبيا
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣
أهم الأخبار
إحتمال استبدال محمد بن سلمان.. والدور الأمريكي
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢
مع الحدث
انتهاكات الاقصى بوابة لتحقيق مخطط صهيوني اكبر
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧
انقلاب الصورة
الحرب الروسية تكشف عن الوجه القبيح للنفاق الغربي
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
عشرات الشهداء جراء 3 انفجارات استهدفت شيعة افغانستان
السودان: عودة الإسلاميين تحت جُنح البرهان: العسكر يتنازل... ولا ينسحب
الخارجية اليمنية تدين جريمة إحراق القرآن الكريم والتحريض ضد المسلمين بالسويد
العراق يؤكد التزامه بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
مصر 'تنشّط' سياحتها: فَلْيترفّه الصهاينة في سيناء
سوريا.. العثور على جثث 3 نساء بمخيم الهول شرقي الحسكة
مقالات و تحليلات
السودان: عودة الإسلاميين تحت جُنح البرهان: العسكر يتنازل... ولا ينسحب
مصر 'تنشّط' سياحتها: فَلْيترفّه الصهاينة في سيناء
الاحتلال يخطط للاستيلاء الكامل على المسجد الأقصى
واشنطن تستعجل لمَّ شمْل الأكراد.. حتى لا «تزعل» أنقرة
تركيا ترفع اعتراضها أمام الأميركيين: استثناء "قسد" من "قيصر".. ممنوع
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.