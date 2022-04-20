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مستوطنون صهاینة يقتحمون باحات المسجد الأقصى لليوم الرابع + فيديو

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي، لتأمين اقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي، بمناسبة عيد الفصح الذي بدأ منذ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

العالم - فلسطين

وشرعت قوات الاحتلال بإخلاء باحات الأقصى من الأهالي والمصلين، فيما نصبت حواجز ومنعت المواطنين من الوصول إليه.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي حاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها.

كما أخرجت قوات الاحتلال الأهالي والمصلين من باحات المسجد الأقصى بالقوة، لتأمين اقتحام المستوطنين.

بموازاة ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجز على مداخل الأقصى، ومنعت الدخول إليه.

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