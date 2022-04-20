أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

اطلاعات ..

عندما تذبح الطفولة في كابول .. إستشهاد ثلاثة وثلاثين تلميذا بتفجيرات إرهابية

جمهوري اسلامي ..

نهر من الدماء بكابول .. مصرع ثلاثة وثلاثين تلميذا من الشيعة بتفجيرات إرهابية بمدرستين

سياست روز ..

أمريكا ما زالت تعيش أوهام إقحام قضايا خارج إطار الإتفاق النووي بمفاوضات فيينا

مردم سالاري ..

تخبط واشنطن بشأن سبل وآفاق إحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

المقاومة الفلسطينية بغزة تستخدم لأول مرة قاذفات صواريخ محمولة على الكتف مقابل الطائرات الصهيونية

جام جم ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض دعوة الرئيس الأوكراني لزيارة كييف. .

ايران ..

إنتاج النفط في أعلى مستوياته منذ 2019 , والصادرات تتجاوز المليون برميل يوميا

اعتماد ..

بدء المعركة الكبري في دونباس وتوقعات بأن تحدد نتائجها مسار الحرب بأوكرانيا

ابتكار ..

اليونان تحتجز ناقلة تحمل شحنة نفط روسية بإطار عقوبات الإتحاد الأوروبي على موسكو

آفتاب يزد ..

دخول الأزمة السياسية في العراق إلى طريق مسدود بالغ الخطورة .

حمايت ..

روسيا تنفي وجود أية نية لإستخدام أسلحة نووية في الحرب بأوكرانيا

كيهان ..

شروخ عميقة في الحكومة الباكستانية الجديدة, وأحزاب سياسية تدعو لإجراء إنتخابات عاجلة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها (علاقات موسكو وتل أبيب في المفترق الأوكراني ) .. تخيم ظلال قاتمة على سماء العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني على خلفية الازمة الاوكرانية ..فالذي حدث مؤخرا هو ان تل ابيب كشفت عن موقفها الحقيقي ازاء الحرب في اوكرانيا وبعد تردد وتحفظ خشية اغضاب موسكو, فوزير الخارجية الصهيوني شجب هذه الحرب واتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب, وبالطبع صوت الكيان ايضا ضد روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .

الرد الروسي جاء سريعا بالإعلان عن رصد نظم الدفاع الجوي الروسية المتطورة بسوريا مسار طائرات الكيان بغاراتها الأخيرة ولم تكتفي موسكو بذلك بل شجبت بشدة الجرائم الصهيونية في المسجد الاقصى ايضا . ان هذه التطورات المتسارعة ستضع الكيان الصهيوني في مأزق حقيقي على صعيد مخططاته العدوانية التي تستهدف سوريا وقوى جبهة المقاومة , اذ لم يعد من المستبعد ابدا ان تواجه طائرات الكيان في غاراتها على سوريا نظم الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المتطورة , واحتمال تجهيز القوات السورية بهذه النظم ايضا.

جوان ..

في مقالها ( العمليات التركية بشمال العراق وتواطؤ الإقليم ) كتبت صحيفة جوان .. تستغل تركيا انشغال العراق بازمته السياسية لواصلة شن عمليات عسكرية في شمال هذا البلد خلف الذريعة التركية المعهودة اي ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني .

إن عمليات "قفل المخلب" التركية بشمال العراق جاءت بعد لقاء بأنقرة بين أردوغان ومسرور البرزاني رئيس إقليم كردستان وهذا التوقيت يعكس بحد ذاته وجود تنسيق بين انقرة واربيل على حساب امن واستقرار العراق وسيادته الوطنية .

ولا تستبعد محافل عراقية ان يكون وراء الامر صفقة ترتبط بتصدير الغاز من شمال العراق الى تركيا واوروبا دون اذن بغداد مقابل صمت حكومة اقليم كردستان العراق ازاء التحركات العسكرية التركية.

ولكن المسألة هنا هي ان عمليات قفل المخلب التركية هذه قد لا تمر من دون ردود فعل عراقية اكثر حزما وهذا ما انعكس ببيانات التنديد الرسمي والشعبي في العراق والتي لم تخلو من تحذيرات جدية.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية قولها ان ( السعودية ترتكب جرائم حرب باليمن ) وجاء في التقرير ..ان البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان " هيومن رايتس ووتش " ازاح الستار عن مواصلة التحالف السعودي وخصوصا السعودية نفسها ارتكاب جرائم حرب في حربه على اليمن .

البيان يقول .. الغارات السعودية الإماراتية على اليمن في السابع عشر من يناير الماضي أوقعت ثمانين قتيلا بين المدنيين باليمن كما ادت الى اصابة مئة وستة وخمسين اخرين بجروح في غارة واحدة لمنشأة اقتصادية مدنية باليمن. وما حدث عندها مجرد نموذج مستمر لجرائم حرب يرتكبها التحالف ضد المدنيين باليمن سواء بغارات جوية او بقصف مدفعي الى جانب الحصار المفروض على اليمن والذي يلعب دورا كبيرا في ايجاد مأسآة انسانية رهيبة باليمن .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات الرئاسيق في فرنسا في مقالها ( الدور للتعديلات التكتيكية بمواقف المرشحين )..لم يتبق سوى اربعة ايام على دخول الانتخابات الرئاسية الفرنسية للمرحلة النهائية او لجولة الاعادة في منافسة ضارية بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته امانوئل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان .

ان المظاهرات الاخيرة التي شهدتها باريس عكست وجود استياء من سياسات ماكرون ومخاوف وهواجس من اراء وتوجهات لوبان في نفس الوقت .

لوبان حاولت مؤخرا إزالة هذه الهواجس بالقول إنها لا تخطط للإنسحاب من الإتحاد الأوروبي بل لتعديل آليات التعامل معه وبذلك تراجعت تكتيكيا عن احد شعاراتها الرئيسية بالانسحاب من هذا النادي الاوروبي , كما حاولت طمأنة الجالية المسلمة الكبيرة بفرنسا بالقول ان حظر الحجاب ليس اولوية لها.

ماكرون من جانبه وعد باتخاذ مواقف اكثر حزما بشأن الحرب باوكرانيا اثر انتقادات لموقفه بالتوسط في هذه الحرب وفي الوقت الذي تتزعم فيه فرنسا الاتحاد الاوروبي عمليا. وفي كل الاحول تعطي اتوقعات والاستطلاعات ماكرون حظا اوفرا بالفوز ولكن قد تحدث مفاجآت ايضا.

اعتماد ..

حول العمليات العسكرية التركية في شمال العغراق كتبت صحيفة اعتماد في مقالها (تحركات عسكرية تركية واسعة وصمت الإقليم)..تواجه عمليات قفل المخلب العسكرية التركية في شمال العراق صمتا مطبقا من اقليم كردستان وردود فعل رسمية غاضبة من قبل بغداد وتلويحات بالتصدي لها من قوى وفصائل المقاومة العراقية .

إن هناك شكوكا جدية مطروحة حول الغموض الذي يلف موقف حكومة إقليم كردستان العراق إزاء هذه العمليات وترى اوساط سياسية عراقية بأن صمت اربيل يرتبط بصفة لتصدير الغاز من شمال العراق لتركيا ولاوروبا , فيما لا تستبعد بعض الاوساط بأن الصفقة بين اردوغان ومسرور البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق لا ترتبط بالغاز فحسب بل تشمل تعزيز نفوذ وقدرة الاخير مقابل منافسيه ايضا من خلال هذه العمليات. وبالطبع لا ينسى احد بأن البرزاني نفسه كشف في مؤتمر البلدان المصدرة للغاز بدبي عن نوايا تصدير الاقليم للغاز بشكل مستقل عن بغداد.