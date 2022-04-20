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مباحثات بين جونسون وبارزاني بشأن تصدير الطاقة لأوروبا

مباحثات بين جونسون وبارزاني بشأن تصدير الطاقة لأوروبا
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،مع رئيس وزراء منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني تصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز من روسيا.

العالم-اوروبا

وقالت الحكومة البريطانية الثلاثاء، في بيان، إن جونسون اجتمع مع مسرور بارزاني، في 10 داوننغ ستريت، وأعرب رئيس وزراء منطقة كردستان العراق عن تطلعه لتصدير الطاقة إلى أوروبا.

ومن جانبه، أشاد جونسون بجهود مسرور بارزاني للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين.

وأضاف البيان أن جونسون و مسرور بارزاني ناقشا زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة إلى كييف و "حاجة المجتمع الدولي لمواصلة صد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وتابع البيان أن بوريس جونسون و مسرور بارزاني "سلطا الضوء على قوة علاقتهما، وأشارا إلى الفرص الكبيرة لشراكات أكبر عبر التجارة والاستثمار".

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