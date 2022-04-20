مسرور بارزاني وسفير العراق ببريطانيا يبحثان جهود تشكيل الحكومة

العالم-العراق

وحث مسرور بارزاني، مع محمد جعفر الصدر، أهمية حل المشاكل بين كردستان العراق والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور، وفق ما أفادت وكالة "رووداو".

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة اللقاءات الدبلوماسية التي سيجريها بارزاني في بريطانيا، عقب وصوله إلى انكلترا الإثنين الماضي.

وجاء لقاء مسرور بارزاني ومحمد جعفر الصدر، عقب لقاءات متفرقة للأول برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووزيرة بريطانيا لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ، ووزير الطاقة والأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ وكذلك من المقرر لقائه مع وزير التربية البريطاني أيضاً.

وركزت اللقاءات على التباحث بآخر المستجدات والوضع في العراق والمنطقة، وتجديد دعم بريطانيا لمنطقة كردستان العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات كافة، خصوصاً الطاقة والتجارة.