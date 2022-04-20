المرابطات الفلسطينيات يتحدين الاحتلال بالتكبير

العالم- فلسطين

وتحدّت المرابطات المقدسيات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وردّدن الهتافات التي تؤكد تمسكهن بالأقصى.

وفي هذا الصدد، أكدت المرابطة المقدسية فاطمة الخضر للميادين أنّ "الاحتلال اعتدى على النساء لمجرد أنهن يرددن هتافات التكبير"، مضيفةً: "هذا المكان هو بيتنا، والاحتلال يعتدي على الشبان والنساء، ويكسر النوافذ والأبواب".

وتساءلت الخضر: "أين المؤسسات الدولية والأمم المتحدة التي تقف مع أوكرانيا فيما تنسى معاناتنا؟"، مضيفةً: "سنبقى مرابطات هنا ومستعدات للتضحية بكل ما نملك".

وتابعت الخضر: "أين الدعوات إلى الجهاد فيما الحكام العرب يتفرّجون على الأقصى الذي يوشك على الضياع؟"، مؤكدةً: "أولادنا فداء للأقصى، وبتنا نلعن العلماء الذين لا يناصروننا وينسون الجهاد من أجل الأقصى".

وأعربت عن أملها في أن "تحوّل المقاومة تهديداتها للاحتلال إلى أفعال"، داعيةً الشعوب العربية إلى نصرة فلسطين و"رفض أنظمة التطبيع".

بدورها، أكدت إحدى المرابطات المقدسيات في الأقصى أنّهنّ موعودات بالنصر، لافتةً إلى أنّ "معظم العلماء الذين يقولون كلمة الحق هم في المعتقلات"، وتابعت: "مهما اعتدوا علينا، لن ينتزعوا الأقصى من قلوبنا".

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحامهم للمسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، فيما تصدى الفلسطينيون لهم، على الرغم من رصاص القوات الإسرائيلية.