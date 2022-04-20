رئيس الجمهورية يوعز بإزالة العقبات امام تعزیز العلاقات التجارية مع دول المنطقة

العالم - ايران

وأشار السيد"إبراهيم رئيسي" خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول فرص وتحديات العلاقات التجارية مع دول المنطقة واصفا الوضع التجاري للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بأنه جيد.

واکد على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة والاستفادة بشكل أكبر من قدرات القطاع الخاص في هذا المجال.

واوعز للنائب الاول لرئيس الجمهورية بازالة الحواجز التي تعیق تنمية العلاقات التجارية مع الدول المنطقة في أقصر وقت ممكن من خلال تشكيل لجنة بحضور المسؤولين المعنيين.

وشدد على ضرورة إدارة السيولة النقدیة والتسهيلات المصرفية للإنتاج، قائلا : ان توفير السيولة دون إدارتها له عواقب اقتصادية سلبية.

وادان التفجيرات التي استهدفت مدرستين في غرب كابول واسفرت عن استشهاد واصابة عشرات التلاميذ من ابناء الشعب الافغاني؛ وحمل الإرهابيين والدول التي لعبت خلال السنوات الأخيرة من خلال تدخلاتهم، الدور الأكبر في زعزعة الاستقرار في أفغانستان بذريعة توفير الأمن هناك، المسؤولية عن هذه الحوادث.

ودعا المسؤولين في هذا البلد، إلى بذل قصارى جهدهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي يكون معظم الضحايا فيها من الأطفال والطلاب الأبرياء.