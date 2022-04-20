انخفاض عدد المقتحمين الصهاينة للمسجد الاقصی والسبب..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان شرطة الاحتلال الصهيوني بدأت اقتحاماتها للمسجد الاقصی بأعداد كبيرة منذ يوم الاحد، موضحاً ان قوات الاحتلال تقوم باقتحام المسجد الاقصی من باب المغاربة وتبادر باخلاء باحات المسجد الاقصی من المصلين الفلسطينيين، ومن يبقی من المرابطين في المصلی القبلي أو باقي المصليات، يتم اغلاق الابواب عليهم ومحاصرتهم حتی انتهاء عملية اقتحام المستوطنين للمسجد.

وأكد مراسل قناة العالم ان عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصی في يوم الاحد، بلغ 600 شخص لكن هذا العدد تراجع في الايام التالية الی عشرات الاشخاص، اثر صمود وترابط المقدسيين وحالة الخوف التي تنتاب الصهاينة من اقتحام مسجد الاقصی.