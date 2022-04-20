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الصحة الإيرانية تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم الاربعاء).

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 20 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و896 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 607 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و212 الفا و395 شخصا.

وأضافت أن الف و225 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 954 الفا و941 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و543 ألفا و394 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و233 الفا و661 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و416 الف و962 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و844 الفا و730 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و495 الفا و353 جرعة.

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