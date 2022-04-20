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الجهاد الاسلامي تعلن استعداد المقاومة للدفاع عن القدس

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د.احمد المدلل استعداد المقاومة الفلسطينية لخوض معركة جديدة دفاعاً عن القدس.

العالم - خاص بالعالم

وقال المدلل في حديث لقناة العالم ان معركة سيف القدس لاتزال ماثلة امام اعين الحكومة الصهيونية المتطرفة وائتلافها الهش والضعيف.

وشدد علی ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت يتعامل كالطير الجريح ورغم تغول الصهاينة في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني لكن عيونهم علی المقاومة لأنهم يدركون تماماً صدقية المقاومة في طرحها وتقدم خبراتها.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان بينيت يدرك ان ائتلافه سينتهي اذا اقترف أي جريمة بحق الفلسطينيين.

وقال المدلل اننا اكدنا بعد معركة سيف القدس ان سيف القدس لايزال مشهراً لان مهمته الحقيقية هو الدفاع عن المسجد الاقصی.

وبين ان ما يجری في المسجد الاقصی هو معركة محتدمة دفاعاً عن التاريخ والجغرافيا والعقيدة وستكون من أصعب المعارك التي سيخوضها الاحتلال مع المقاومة لانه يدرك تماماً ان المجتمع الصهيوني لم يعد يحتمل ضربات المقاومة وان الهجرة العكسية من الاراضي المحتلة قد ابتدأت.

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