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الرئيس الروسي بوتين: المأساة في دونباس أجبرت روسيا على بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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