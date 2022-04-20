موقف النظام البحريني من إنتهاكات الأقصى وتبديده لثروات البلاد

العالم – أبناء الديرة

وبحث البرنامج في تغريدة المعارض البحريني البارز ابراهيم شريف انتقد فيها موقف النظام البحريني من اقتحام العدو للمسجد الأقصى قال فيها:"بيانكم بلوه بالماء واشربوه ! الشعب الفلسطيني بحاجة لمواقف دعم عملية للسلاح والمال وقطع العلاقات مع العدو المغتصب لا إلى دعوات التهدئة".وصحيفة الأيام البحرينية تدين اقتحام الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وتدعو الى التهدئة".

وحول تعرض أولى القبلتين لابشع انواع التدنيس والاعتداء من الكيان الاحتلال الصهيوني واكتفى النظام البحريني ببيان مقتضب عن هذا الاعتداء مع انه كان يدين العمليات الفدائية الفلسطينية ووصفها بالارهابية وفي ضوء تلك التغريدة أكد الشيخ حسين الحداد القيادي في المعارضة البحرينية أن كل ما يجري باختصار من جرائم على الشعب الفلسطيني السبب الرئيس هم الحكام العرب نتيجة التطبيع ونتيجة افساح المجال أكثر للكيان ونتيجة اعطائه الضوء الأخضر لكي يتمادى فاكثر فأكثر.

وأضاف الحداد، الى ان الكيان تمادى أكثر نتيجة اعطائه مفاتيح الدول الأخرى حيث سيطر على قرارات تلك الدول وعندما يأتي النظام الصهيوني الغاصب بقرار أمريكي للتطبيع مع الدول العربية ومنهم البحرين يعني ذلك ان النظام الأمريكي قد أعطى كانمل الصلاحية بالتصرف بالقرارات الدولية الخارجية وجزئية من الداخلية بيد الكيان الصهيوني.

واستعرض البرنامج ذكرى هدم المساجد في البحرين على يد السلطة المخزية والمؤلمة والمحزنة.

كما بحث البرنامج في معاناة صغار المعتقلين البحرينيين وتغريدة الناشطة الحقوقية نجلاء يوسف التي قالت فيها:"يعاني صغار المحكومين من انتهاكات مروعة لحقوق الانسان وقد لجأ الصغار للاضراب عن الطعام عدة مرات سابقا ينتهي بوعود كائبة وقد تعالت أصوات السجناء الصغار بداية شهر رمضان هذا العام طلبا لتحسين الوجبات الغذائية نظرا لعدم صلاحية الوجبات وعوضا عن الاستماع الى شكواهم وتلبية مطالبهم".

كما استعرض البرنامج قضية قيام العائلة الحاكمة بتبديد ثروات البحرين بشراء أحد الاندية الرياضية الايطالية، حيث كشفت سفارة البحرين في بريطانيا أن شركة إنفستكورب التي يوجد مركزها في البحرين تقدمت بطلب رسمي لشراء نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مقابل 1.1 مليار يورو.

وأكدت السفارة في تغريدة لها على صفحتها في تويتر أن شركة "إنفستكورب" قد دخلت في مفاوضات من أجل شراء النادي اللومباردي مقابلَ مليارٍ ومائةِ مليون يورو.

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