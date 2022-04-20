هل ستنهار العلاقات السعودية الأميركية.. وعلى ضوء الخروقات السعودية، هل ستصمد هدنة اليمن؟

العالم - بانوراما

وأشارت الصحيفة الى أن ولي العهد محمد بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأميركي لدى إثارته قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن بن سلمان منزعج من الطريقة التي تعامله بها واشنطن.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قالت مصادر اعلام يمنية ان جبهات مدينة مارب شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وقوى العدوان السعودي الاماراتي في خرق واضح للهدنة الاممية التي اعلنت قبل ايام.

وتاتي هذه التطورات بعد ساعات من الاجتماع الذي اقامته السعودية لزعماء المرتزقة في عدن وتاكيد ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على استمرار الحرب.

واتهمت صنعاء قوى العدوان بنقض الهدنة وعدم احترامها وقالت ان القوات المسلحة احبطت عدد من الهجمات للمرتزقة في مارب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.