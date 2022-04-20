شاهد.. قوات الإحتلال تقتحم باحات الأقصى لليوم الرابع

العالم- فلسطين

مصادر فلسطينية قالت ان شرطة الاحتلال انتشرت في ساحات المسجد وحاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي وقت يتواصل تصدي المرابطين في المسجد الأقصى للاقتحامات الصهيونية واجماع فلسطيني على وحدة الساحات، وأن الأقصى خط أحمر اضافة الى تهديد المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، ذكرت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان وذلك في خطوة اعتبرها اعضاء في الكنيست استسلاما أمام الفلسطينيين.

وكانت فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد رفعَت مستوى حالةِ الاستنفار العام على جميع المستويات تحسباً لأيِ عدوانٍ اسرائيليٍ جديد على المسجد الأقصى. واوضحت عقب اجتماع لها أنها تتابع وتدقق كل صورة تخرج من الأقصى وقالت إذا تغول الاحتلال فإن المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائمه.

ياتي هذا في حين تتواصل الدعوات في الضفة الغربية والداخل المحتل لتكثيف الرباط والاعتكاف في باحات الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين، وعدم ترك المسجد وحيدا في وجه المخططات التهويدية.

بالتزامن مع ذلك، بدأت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت زيارة تستغرق ستة ايام الى كيان الاحتلال وتشمل الضفة الغربية والاردن ومصر لإجراء محادثات لاحتواء التصعيد.

تزامن ذلك مع مكالمتين هاتفيتين منفصلتين اجراهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد لدعوتهما إلى ضبط النفس والامتناع عن اي عمل او تصريح يؤدي الى تصعيد التوتر بما في ذلك في باحة المسجد الأقصى ومحيطها بحسب وزارة الخارجية الاميركية.