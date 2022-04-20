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سوريا.. مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة بعضها أميركي في درعا

سوريا.. مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة بعضها أميركي في درعا
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

صادرت الجهات المختصة السورية اليوم الاربعاء كميات كبيرة من الأسلحة من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة بعضها أميركي الصنع.

العالم - سوريا

وبحسب وكالة "سانا" فان الجهات المختصة تسلمت كميات أخرى من الأسلحة من بعض المواطنين في المدينة بموجب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

هذا واستشهد القاضي السوري المستشار محمد أمين محمود أشريفة أمس الثلاثاء جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في بلدة قيطة بريف درعا.

وقال مصدر في الجهات المختصة لمراسل (سانا) أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدس حربي على القاضي أشريفة رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في الصنمين ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واوضح المصدر ان "أوس" شقيق القاضي أشريفة، اصيب بطلقات نارية في الخاصرة والفخذ أسعف على إثرها إلى مشفى الصنمين.

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