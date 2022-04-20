هلع في تايوان بعد بث خبر عن هجوم صيني

العالم - أسيا والباسفيك

وقال تلفزيون "سي تي اس"، المتمركز في تايبيه، إنّه "يقدّم اعتذاراته الصادقة عن هذا الخطأ الجسيم الذي تسبب بهلع بين الجمهور، وبمشاكل للوحدات المعنية"، إذ كان التلفزيون قد بث سلسلة تنبيهات خاطئة، جاء فيها: "إصابة مدينة تايبيه الجديدة بصواريخ موجهة من الجيش الشيوعي"، وأنّ "سفناً انفجرت ودمرت منشآت وقوارب، ولحقت أضرار بميناء تايبيه".

وورد في تنبيه آخر: "قد تندلع الحرب، ومدينة تايبيه الجديدة تفتح مركز قيادة وتحكّم مشترك للطوارئ".

وحمّلت إدارة التلفزيون الخطأ للموظفين الذين بثوا عن طريق الخطأ محتوى تدريبات على حرائق تم تكليف المحطة بإنتاجه لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة، بحسب ما جاء في بيانها.

وأشارت إلى إنّها أصدرت تصحيحات واعتذارات عبر قنوات متعددة، مؤكدةً أنّها "ستعاقب بشدّة" المسؤولين بعد بدء تحقيق داخلي.

وعمد بعض مستخدمي الإنترنت إلى الردّ بغضب وازدراء على تحذيرات القناة. مع ذلك، لم تكن هناك أي مؤشرات إلى ذعر في شوارع تايبيه صباح الأربعاء.

يأتي هذا الحادث الذي يتعلّق بمسألة حساسة جداً في تايوان، بعد أيام من إصدار البلاد أوّل "دليل حرب" للجزيرة، لتوعية المواطنين بكيفية الرد في حال التعرض لهجوم صيني.