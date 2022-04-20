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إيطاليا سترفض سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

إيطاليا سترفض سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أنّ إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكاً للعقوبات المفروضة على روسيا.

العالم - أوروبا

ووفقاً لمصادر وكالة "بلومبيرغ"، فإنّ الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أنّ شروط الدفع الروسية بالروبل تشكّل "انتهاكاً واضحاً" للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأشارت الوكالة، في هذا الصدد، إلى أنّ السلطات الإيطالية تنتظر بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة الفائت، أنّ العديد من مشتري الغاز الروسي وافقوا على سداد ثمنه بالروبل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طالت التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو تحويل مدفوعات غاز الدول "غير الصديقة" إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورّد.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 آذار/ مارس الماضي مرسوماً يحدد نظاماً جديداً لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".

وبناءً على المرسوم، يتوجب على العملاء في الدول "غير الصديقة" فتح حسابات بالعملتين الروسية والأوروبية في "غازبروم بنك"، لتسوية ثمن وارداتها من مصادر الطاقة الروسية. ودخل المرسوم حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2022.

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