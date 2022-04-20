وزير الدفاع الايراني: نهدف لتصفير الخسائر للكوادر والسكان في المناطق الموبوءة بالالغام

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وقال العميد آشتياني في تصريح له اليوم الاربعاء خلال حضوره مركز كسح الالغام: ينبغي تطوير التدريب على كسح الالغام وفق معرفة اليوم والارتقاء بمستوى ذلك لتوفير الارضية للحصول على الوسائل الحديثة في هذا المجال.

وحيا وزير الدفاع في هذه الزيارة ذكرى شهداء المركز الاعزاء وقال: ان كوادر المركز البواسل المضحين تمكنوا من القيام باجراءات قيمة في مجال تطهير حقول الالغام المتبقية من فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وأبدوا بطولات لا توصف لتوفير الظروف المناسبة والآمنة للحياة والانشطة اليومية للقاطنين في حدود البلاد.

واكد بان هدفنا هو تصفير الخسائر من الضحايا والاصابات لكوادر المركز والسكان القاطنين في المناطق الموبوءة بالالغام واضاف: انه وبغية تنمية وتطوير مستوى التدريب واستخدام الوسائل والمعدات الفاعلة فمن الضروري الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة خاصة الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الالكترونيات.

ووجه وزير الدفاع الشكر والتقدير للمدراء والمهندسين والكوادر الفنية-التخصصية بمركز كسح الالغام لخططهم واجراءاتهم الهادفة والجديرة بالاشادة.