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الجيش الايراني يعلن استعداده لنقل خبراته لشركات صناعة السيارات

الجيش الايراني يعلن استعداده لنقل خبراته لشركات صناعة السيارات
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد مركز "الشهيد زرهرن" لانتاج وتطوير المعدات العسكرية التابع للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد ثان غلام حسين سليماني، استعداد المركز لوضع خبراته تحت تصرف شركات صناعة السيارات في البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد سليماني في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء خلال مراسم ازاحة الستار عن احدث معدات هذا المركز: ان منجزات مركز "الشهيد زرهرن" التي ازيح الستار عنها اليوم هي ثمرة للتعاون مع الشركات المعرفية.

واضاف: تمكنا من انتاج واعادة انتاج عربات ثقيلة زنة 100 طن و 60 طنا وشهدنا اليوم ازاحة الستار عن هذين المنتوجين فضلا عن ذلك قمنا بازاحة الستار عن مستشفى متنقل وسيارة اسعاف مدرعة ذات امكانية نقل 6 مصابين.

واوضح العميد ثان سليماني بان منتوجات المركز تحققت بجهود وطنية تماما من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة الوطنية وبالتعاون مع المراكز العلمية بالبلاد وقال: نحن على استعداد لوضع خبراتنا تحت تصرف شركات صناعة السيارات لاننا نعتقد بانه علينا النظر للمهمات برؤية وطنية في فترة الحظر كي نواجه الحظر بنماذج جديدة.

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