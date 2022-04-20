الجيش الايراني يعلن استعداده لنقل خبراته لشركات صناعة السيارات

العالم - ايران

وقال العميد سليماني في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء خلال مراسم ازاحة الستار عن احدث معدات هذا المركز: ان منجزات مركز "الشهيد زرهرن" التي ازيح الستار عنها اليوم هي ثمرة للتعاون مع الشركات المعرفية.

واضاف: تمكنا من انتاج واعادة انتاج عربات ثقيلة زنة 100 طن و 60 طنا وشهدنا اليوم ازاحة الستار عن هذين المنتوجين فضلا عن ذلك قمنا بازاحة الستار عن مستشفى متنقل وسيارة اسعاف مدرعة ذات امكانية نقل 6 مصابين.

واوضح العميد ثان سليماني بان منتوجات المركز تحققت بجهود وطنية تماما من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة الوطنية وبالتعاون مع المراكز العلمية بالبلاد وقال: نحن على استعداد لوضع خبراتنا تحت تصرف شركات صناعة السيارات لاننا نعتقد بانه علينا النظر للمهمات برؤية وطنية في فترة الحظر كي نواجه الحظر بنماذج جديدة.