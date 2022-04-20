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أوغلو: الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب

أوغلو: الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

رأت تركيا، أن الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب خلال شهر رمضان، معتبرة أنها جريمة ضد الإنسانية.

العالم - تركيا

وحسب "ترك برس" قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إن الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب خلال شهر رمضان، معتبرا أن "معاداة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية، ويجب الوقوف ضد كافة أشكال الاعتداءات من هذ القبيل".

وأضاف: "سياسي من النازيين الجدد في السويد أحرق "القرآن الكريم" تحت نظر الشرطة أيضا، ومن جانب آخر، تعرض أحد مواطنينا لاعتداء عنصري في مدينة نيويورك الأمريكية في 15 أبريل، وبعدها بيوم وصلت رسالة تهديد بداخلها صور خنزير لمسجد يتبع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دورتموند الألمانية".

وأشار أوغلو إلى إصابة 5 أشخاص جراء فتح النار على المصلين خلال خروجهم من المسجد في كندا، وكتابة عبارات مناهضة للمسلمين على جدار مسجد في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم 18 أبريل الحالي، وقال :"نرى أن تيارات النازيين الجدد، بما في ذلك أحزاب سياسية، زادت اعتداءاتها العنصرية والمعادية للإسلام، والأحزاب العنصرية التي فقدت دعمها خلال الانتخابات بدأت بالتطرف".

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