سوريا .. أهالي القامشلي يطردون رتلا عسكريا أمريكيا

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا أن أربع مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” حاولت المرور عبر قرية حامو في منطقة القامشلي فاعترضها الأهالي وأجبروها على التراجع.

ولفتت الوكالة إلى أنه عندما غير الرتل الأمريكي وجهته باتجاه قريتي مسعدة والقصير جنوب حامو أوقفه الأهالي واشتبكوا بالأيدي والعصي مع عدد من جنود الاحتلال الذين تراجعوا وعادوا بعرباتهم باتجاه قواعدهم.

وفي الريف الجنوبي الشرقي للقامشلي لفتت المصادر إلى أن أهالي قرية تل أحمد بمساندة حاجز للجيش في قرية تل غزال المجاورة اعترضوا رتلاً من 6 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وطردوه من المنطقة.