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نائب الرئيس الايراني يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان

نائب الرئيس الايراني يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

اوعز النائب الاول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"، الى كل من وزير الخارجية، ومساعد النائب الاول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الاقليمي، ان يتابعا بكل جدية مع الحكومة القائمة في افغانستان، الافراج عن حصة ايران من مياه نهر هيرمند المشترك (شرقي البلاد).

العالم - ايران

جاء ذلك عقب التقرير الذي تسلمه "مخبر" من مبعوثه الخاص الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) حول ظروف المياه داخل المناطق الحدودية مع افغانستان.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على الحكومة القائمة في افغانستان، ان تقوم وفقا للاتفاقات الدولية المعتمدة، بالافراج فورا عن حصة ايران من نهر هيرمند ليستفيد المواطنون في سيستان وبلوجستان منها.

وفي هذا الصعيد وجّه النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزارة الطاقة باتخاذ مايلزم للحؤول دون وقوع المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف القادم.

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