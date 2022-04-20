إيران تحرز 3 ذهبيات ببطولة آسيا للمصارعة الرومانية 2022

العالم - ايران

جاءت الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الايراني عبر المصارع محمد رضا مختاري الذي اعتلى منصة التتويج اليوم الاربعاء، اثر فوزه على الكازاخي " أبيلخان أمزي اوف" في نزال وزن 72 كغم بنتيجة 4 - 1.

مختاري قد بلغ النهائي اثر فوزه على القرغيزي " عادل خان نورلانبكوف" 9 – صفر في الدور الاول ، وفي النصف النهائي تغلب على الاوزبكي "ميرزابيك رحمتوف" 9 - صفر.

وأقتنص "رسول كرمسيري" الميدالية الذهبية الثالثة بوزن 82 كغم بعد هزيمة الكازاخي " دياز كالان" في النزال النهائي اليوم بنتيجة 4-3.

وكان المصارع " ناصر علي زادة" قد أحرز امس الثلاثاء الذهبية الاولى لمنتخب ايران بنزال وزن 87 كغم، فيما نال البرونزية كل من مواطنيه " ايمان محمدي" بوزن 63 كغم و" عارف حبيب اللهي" بوزن 77 كغم.