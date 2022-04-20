الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى من منتسبي الحشد في ديالى بعد انزال امريكي لـ ’دواعش’

شهداء وجرحى من منتسبي الحشد في ديالى بعد انزال امريكي لـ ’دواعش’
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر امني عراقي في ديالى، الأربعاء، بأن طائرات أمريكية انزلت عددا من الدواعش ضمن قاطع قرة تبة بمحافظة ديالى وبعدها تم القيام باستهداف نقطة تابعة للحشد الشعبي وهي ضمن قاطع مسؤولية الجيش العراقي، مبينا ان العملية اسفرت عن استشهاد ثلاثة من منتسبي الحشد وجرح خمسة جرحى.

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان ” حادثة استهداف نقطة تابعة للحشد الشعبي في قاطع قرة تبة بمحافظة ديالى كان بمساعدة طائرات أمريكية قامت بنقل مجموعة من الدواعش وانزلتهم في منطقة قريبة من نقطة تابعة للحشد الشعبي وهي ضمن مسؤولية الجيش العراقي”.

وأضاف المصدر ان “المجموعة المؤلفة بعدد من الدواعش قامت باستهداف نقطة تابعة للحشد مما أدى الى مواجهات مسلحة راح ضحيتها ثلاثة شهداء من منسبي الحشد وخمسة جرحى”.
وأوضح، ان “وفد عسكريا رفيع المستوى برئاسة رئيس اركان الجيش عبد الأمير يار الله وصل، اليوم، الى موقع الحادث وبدأت عملية معاينة واستطلاع للمكان”.

روابط ذات صلة

الجيش العراقي يصد تعرضاً إرهابياً بالانبار

سوريا.. العثور على جثث 3 نساء بمخيم الهول شرقي الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل باتت العلاقات السعودية الأميركية على وشك الانهيار؟!

تشاهدون الليلة في بانوراما.. هل ستنهار العلاقات السعودية الأميركية.. وعلى ضوء الخروقات السعودية، هل ستصمد هدنة اليمن؟

رئيسي: دعم البحوث هو استثمار للمستقبل

اللغات الأجنبية تبطئ شيخوخة الدماغ

شهداء وجرحى من منتسبي الحشد في ديالى بعد انزال امريكي لـ ’دواعش’

إيران تحرز 3 ذهبيات ببطولة آسيا للمصارعة الرومانية 2022