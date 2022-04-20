شهداء وجرحى من منتسبي الحشد في ديالى بعد انزال امريكي لـ ’دواعش’

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان ” حادثة استهداف نقطة تابعة للحشد الشعبي في قاطع قرة تبة بمحافظة ديالى كان بمساعدة طائرات أمريكية قامت بنقل مجموعة من الدواعش وانزلتهم في منطقة قريبة من نقطة تابعة للحشد الشعبي وهي ضمن مسؤولية الجيش العراقي”.

وأضاف المصدر ان “المجموعة المؤلفة بعدد من الدواعش قامت باستهداف نقطة تابعة للحشد مما أدى الى مواجهات مسلحة راح ضحيتها ثلاثة شهداء من منسبي الحشد وخمسة جرحى”.

وأوضح، ان “وفد عسكريا رفيع المستوى برئاسة رئيس اركان الجيش عبد الأمير يار الله وصل، اليوم، الى موقع الحادث وبدأت عملية معاينة واستطلاع للمكان”.