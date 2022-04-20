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مصادر عبرية : رفع حالة التأهب القصوى في جميع غلاف غزة لنظام القبة الحديدية والمناطق الجنوبية

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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