شاهد.. هل باتت المقاومة في أوكرانيا على وشك الانهيار؟

العالم- الأزمة الأوكرانية

القوات الروسية تحكم حصارها للمصنع الضخم الذي بات اخر نقطة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية باقليم دونباس وقدمت مهلة زمنية جديدة للقوات الاوكرانية هناك لالقاء اسلحتهم وتسليم انفسهم مقابل ضمان سلامتهم.

ومن داخل المصنع نشر احد القياديين الاوكرانيين مقطعا مسجلا ناشد فيه العالم لمساعدتهم ونقلهم الى منطقة محايدة، واكد ان القوات الروسية تتفوق عليهم عدديا بواقع عشرة لكل واحد اضافة الى التفوق بسلاح الجو والمدفعية والمعدات والدبابات.

وقال لواء مشاة البحرية الأوكرانية 36، سيرغي فولينا: قد تكون هذه آخر مرة نناشد فيها من اجل حياتنا. اننا نمضي ايامنا الأخيرة ان لم تكن الساعات الأخيرة. نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا.

من جهته جدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهام القوات الروسية باستخدام اسلحة محظورة دوليا ووصفها بالهمجية واللا انسانية واستهداف المنازل وضرب المواقع المدنية.

غربيا تعهدت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتقديم مزيد من الدعم لاوكرانيا، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي انه سيتم ارسال مزيد من الذخيرة لاوكرانيا وان الاستعدادات تجري لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تعتزم إرسال مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا، وانه سيتم الإعلان عن تفاصيل عمليات التسليم هذه في الأيام المقبلة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.