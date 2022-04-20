الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: دعم البحوث هو استثمار للمستقبل

رئيسي: دعم البحوث هو استثمار للمستقبل
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي في ندوة لأساتذة الجامعات إن "دعم العلوم والبحوث ليس تكلفة ، بل إنه استثمار لمستقبل البلاد".

العالم - ايران

واشار آية الله رئيسي ، الى الأهمية الكبيرة ومكانة أساتذة الجامعات في عملية التنمية والنهوض بالبلاد ، وقال نحن ملزمون اليوم بمعالجة هواجس الأساتذة وإرضائهم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل البلاد بروح معنوية عالية وفعالية.

واعتبر رئيسي التعاطف والتناغم والاستفادة من القدرات الهائلة للشباب والنخبة الأكاديمية في البلاد أفضل طريقة للتغلب على العقبات ومشاكل البلاد وقال: "نحن في الحكومة نؤمن باستخدام جميع القدرات الفكرية والموارد البشرية في البلاد ونمد يد العون لجميع المخلصين لاسيما في الوسط الجامعي والنخب في ايران .

ووصف رئيسي الجامعات بانها مركز الفكر الحكومي وشدد على أن الجامعة يجب أن تتناول قضايا البلاد حسب الاولوية وبطريقة موجهة لحل وان تقدم للحكومة حلول عملية بشأن قضايا مثل المياه والتربة والزراعة والهواء والصناعة وفرص العمل والتقنيات الجديدة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

رئيسي : اقتدار ايران سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالأمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد.. تقارير دولية تطرح تدهور الاوضاع الحقوقية في السعودية

بالفيديو.. هل باتت العلاقات السعودية الأميركية على وشك الانهيار؟!

تشاهدون الليلة في بانوراما.. هل ستنهار العلاقات السعودية الأميركية.. وعلى ضوء الخروقات السعودية، هل ستصمد هدنة اليمن؟

رئيسي: دعم البحوث هو استثمار للمستقبل

اللغات الأجنبية تبطئ شيخوخة الدماغ

شهداء وجرحى من منتسبي الحشد في ديالى بعد انزال امريكي لـ ’دواعش’