الإمارات تتجسس على مسؤولين بريطانيانيين بواسطة برنامج اسرائيلي

العالم- الامارات

وأكدت المجموعة الكندية المستقلة أنها أبلغت الحكومة البريطانية العام الحالي والعام الماضي عن اكتشافها وجود برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، الذي عادة ما يستخدم لاستهداف هواتف الأشخاص، على شبكات الكمبيوتر الحكومية، إلا أنها لم تتمكن من معرفة طبيعة البيانات التي تم جمعها نتيجة لذلك.

وقالت مجموعة “سيتيزن لاب” إن استهداف شبكات الكمبيوتر في مكتب رئاسة الوزراء البريطانية مرتبط بالإمارات، مضيفة أن الاختراق الذي استهدف وزارة الخارجية مرتبط بدول عدة من بينها الإمارات والهند وقبرص والأردن.

وتم تطوير برنامج التجسس المثير للجدل بيغاسوس من قبل شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، التي تشير تقارير إلى أنها باعته لحكومات عدة، ما مكنها من اختراق هواتف عدة أشخاص ومراقبتهم.

وتنكر شركة “إن إس أو” القيام بأي انتهاكات، وتقول إن البرنامج صُمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين، وإنه لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.