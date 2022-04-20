أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن نقابة الطيارين الإسرائيليين تلقت الثلاثاء رسالتين من الشركتين تفيد بأنهما لن تشاركا في الحدث.

والأحد، أعلنت النقابة أن طائرات من الشركتين الإماراتيتين ستشاركان بجانب طائرات إسرائيلية في العرض الجوي بمناسبة ما تسميه تل أبيب “يوم الاستقلال”.

ولم تصدر إفادة رسمية من الشركتين في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة فإن تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

والثلاثاء، استدعت الإمارات السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي أمير حايك، للاحتجاج على ما تشهده القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات واقتحامات.

وهذه أول خطوة من نوعها منذ التطبيع المخزئ للعلاقات بين البلدين وتبادل السفراء عام 2020.

ومنذ الجمعة، يسود توتر بالقدس في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.