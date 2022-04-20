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أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

قررت شركتا الاتحاد للطيران (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و”ويز إير أبو ظبي” إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو/أيار المقبل بمناسبة الذكرى الـ74 لإقامة دولة "إسرائيل" المصطنعة، وفق صحيفة عبرية .

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن نقابة الطيارين الإسرائيليين تلقت الثلاثاء رسالتين من الشركتين تفيد بأنهما لن تشاركا في الحدث.

والأحد، أعلنت النقابة أن طائرات من الشركتين الإماراتيتين ستشاركان بجانب طائرات إسرائيلية في العرض الجوي بمناسبة ما تسميه تل أبيب “يوم الاستقلال”.

ولم تصدر إفادة رسمية من الشركتين في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة فإن تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

والثلاثاء، استدعت الإمارات السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي أمير حايك، للاحتجاج على ما تشهده القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات واقتحامات.

وهذه أول خطوة من نوعها منذ التطبيع المخزئ للعلاقات بين البلدين وتبادل السفراء عام 2020.

ومنذ الجمعة، يسود توتر بالقدس في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

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أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

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