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اسلامي: القضايا الفنية في مفاوضات فيينا انجزت وتحددت

اسلامي: القضايا الفنية في مفاوضات فيينا انجزت وتحددت
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، بان القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا، انجزت وتحددت.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اشار "اسلامي" الى اكتمال صيانة المنشات والمواقع النووية التالفة؛ قائلا، انه "وفقا لقانون العمل الستراتيجي حول الغاء الحظر، فإن نشاطات هذه المواقع، بما في ذلك الماء الثقيل في مفاعل اراك، قائمة كمّا ونوعا".

وحول القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا، اكد انها اكتملت وتحددت، سوى القضايا السياسية العالقة التي تعود الى وزارة الخارجية.

كما اشار الى بعض التقارير التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الاخيرة، والتي تعارضت مع نشاطات ايران النووية؛مبينا ان سوّيت عبر المشاورات التي جرت في هذا الخصوص؛ والمباحثات بين ايران والوكالة الدولية قائمة بناء على اتفاق الضمانات.

واستطرد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، "ان تلك التقارير كانت معدّة على اساس اتهامات مزعومة روّج لها الكيان الصهيوني والزمر المعادية للثورة الاسلامية"؛ مؤكدا على ان "هؤلاء يسعون منذ سنوات طويلة لتوجيه التهم الى ايران واعطاء معلومات مزيفة لاثارة التوترات، لكننا نحتفظ بعلاقاتنا الطبيعية مع الوكالة الدولية".

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