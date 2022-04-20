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صنعاء: في جعبتنا الكثير من المفاجآت لتحالف العدوان

صنعاء: في جعبتنا الكثير من المفاجآت لتحالف العدوان
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في صنعاء القاضي أحمد المتوكل، اليوم الأربعاء، العزم على ملاحقة المتورطين بجريمة اغتيال الشهيد الصماد.

العالم- اليمن

وقال القاضي المتوكل في ذكرى استشهاد الرئيس الصماد الرابعة: لم يزد استهداف العدوان للرئيس الصماد اليمنيين إلا ثباتا وتماسكا وعزما على المضي بطريق الاستقلال

من جهته قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إن: رجال الشهيد الصماد حاضرون في البحر لإفشال خطط تحالف العدوان كما هم في الجو مسيرات وصواريخ تذيق العدو الوبال والنكال.

وشدد على أنه لازال في جعبتنا الكثير من المفاجئات لتحالف العدوان إن لم يرتدع عن غيه ويوقف حصاره وعدوانه على شعبنا اليمني، مضيفا نقف على أعتاب النصر والمطلوب مواصلة خطى الصماد في بناء القوة العسكرية والدولة العادلة وتقوية الصمود الشعبي

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صنعاء: في جعبتنا الكثير من المفاجآت لتحالف العدوان