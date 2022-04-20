وزير خارجية الجزائر يجري مشاورات مع نظرائه العرب لوضع حد للانتهاكات الصهيونية

العالم- الجزائر

وناقش لعمامرة مع نظرائه من الدول العربية، ومنهم نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، والتونسي عثمان الجرندي، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، "الحاجة الملحة لرد فعل سريع وكاف من المجموعة الدولية في مواجهة تصعيد القمع وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين".

هذا وتماشيا مع أهداف الرسالة التي وجهها أمس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تركزت هذه المشاورات أيضا حول دراسة سبل تنشيط آليات العمل العربي المشترك لتمكينها من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب الفلسطيني والإسهام في خلق ديناميكية مواتية على المستوى الدولي تفضي إلى استئناف المسار التفاوضي بغية ضمان تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية وفق مقتضيات القانون الدولي.