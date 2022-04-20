ليبيا: الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف عمل اللجنة العسكرية '5+5'

العالم- ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، والمستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، وفق بيان للمجلس تلقت الأناضول نسخة منه.

وتوقف عمل اللجنة في 9 أبريل/ نيسان الجاري بعد أن أعلن ممثلو قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في لجنة "5+5" تعليق عملهم باللجنة بسبب وقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صرف مرتبات العسكريين وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر وفق قولهم.

وقال بيان المجلس، إن زينينغا "ناشد المجلس الرئاسي، بالتدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية"، معربا عن "أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب".

وأكد زينينغا ووليامز "التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة".

بدوره شدد المنفي، بحسب البيان، "استمرار العمل لإنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي"، مشيداً في ذات الوقت "بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي".

وناقش الطرفان "الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها".

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق الانتخابات.

ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وبينما تزداد مخاوف الليبيين من احتمالية حدوث حرب أو استخدام قوتهم (النفط) لتلبية أغراض سياسية، يأملون في أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها.