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الدفاع الروسية تعلن استهداف 12 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة اليوم

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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