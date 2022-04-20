بريطانيا تتعهد بسجن اللاجئين الذين يشقون طريقهم عبر القناة الإنكليزية

العالم - أوروبا

وحسب "الإندبندنت" قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أمام البرلمان إن القوانين الجديدة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا يستندان إلى "الإنصاف" وضروريين لمكافحة تهريب البشر، مؤكدة أنه "سيتم التحقيق في كل حادث قارب صغير لتحديد من قاد القارب، وبالتالي يمكن أن يخضع للمحاكمة".

وأضافت: "يجب تفكيك عصابات تهريب البشر وملاحقتهم قضائيا والتأكد من محاكمة الذين يقودون تلك القوارب الصغيرة".

يذكر أن أكثر من 28 ألف مهاجر، دخلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنكليزية العام الماضي، ارتفاعا من 8500 في عام 2020. ولقي العشرات مصرعهم، بما في ذلك 27 شخصا في نوفمبر.