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الأدميرال شهرام إيراني: حضورنا في بعض المناطق ليس من أجل مصالحنا فحسب بل من أجل أمن واستقرار دول المنطقة

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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