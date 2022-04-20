الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأدميرال شهرام إيراني: المدمرة دماوند ستكون جاهزة للإبحار في وقت قريب وسيكون لنا تواجد بحري دائم وقوي في العام الجاري

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..صمود الفلسطينيين يزيح الستار عن ضعف الاحتلال

إبن سلمان وحقيقة "تمرده" على أمريكا

أمير عبد اللهيان يبعث رسائل إلى غوتيريش و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية

الخارجية الامريكية: بلينكن هاتف عباس ولابيد يوم أمس!

رئيس تحرير 'ويكيليكس': مذكرة تسليم أسانج إلى واشنطن تعني الحكم عليه بالإعدام

بريطانيا تتعهد بسجن اللاجئين الذين يشقون طريقهم عبر القناة الإنكليزية