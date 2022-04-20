الخارجية الامريكية: بلينكن هاتف عباس ولابيد يوم أمس!

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن بحث مع عباس “التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة والقدس”، وشدد على “أهمية عمل الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء العنف، بالامتناع عن الأفعال والخطابات التي تصعّد التوترات”، بحسب بيان الخارجية.

وفي اتصاله بلابيد، أكد بلينكن “التزام الإدارة الراسخ بأمن إسرائيل”، مديناً الهجمات الأخيرة من غزة، ومشدداً على “دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين المتفاوض عليه، والرغبة في تعميق وتوسيع العلاقات الإسرائيلية في المنطقة بعد قمة النقب”.

وشنّ الإحتلال، فجر الثلاثاء، غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ لمقدسات المسلمين.

من جهتها أكدت الصين معارضتها لكافة المحاولات الأحادية الهادفة إلى تغير الوضع التاريخي للقدس.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في بيان الأربعاء، عن قلق بكين حيال العنف والاشتباكات المتصاعدة جراء اقتحام "إسرائيل" للمسجد الأقصى في القدس مؤخرًا.

ودعا وانغ الأطراف إلى ضبط النفس، مشددًا أن الصين تعارض تهميش ونسيان القضية الفلسطينية.

وقال:” يجب أن ينتهي أكثر من نصف قرن من الظلم، ونعارض كل محاولة أحادية لتغيير الوضع التاريخي للقدس”.

وأكد ضرورة مواجهة المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى القضية الفلسطينية المتعثرة وتشجيع الأطراف على بدء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن.

وشدد وانغ أن الصين ستواصل دعمها لقضية الشعب الفلسطيني المحقة حتى الوصول إلى حل.

ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.