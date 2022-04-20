الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الامريكية: بلينكن هاتف عباس ولابيد يوم أمس!

الخارجية الامريكية: بلينكن هاتف عباس ولابيد يوم أمس!
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى، أمس الثلاثاء، مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، لدعوتهما إلى “إنهاء دوامة العنف”، بحسب تعبيرها.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن بحث مع عباس “التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة والقدس”، وشدد على “أهمية عمل الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء العنف، بالامتناع عن الأفعال والخطابات التي تصعّد التوترات”، بحسب بيان الخارجية.

وفي اتصاله بلابيد، أكد بلينكن “التزام الإدارة الراسخ بأمن إسرائيل”، مديناً الهجمات الأخيرة من غزة، ومشدداً على “دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين المتفاوض عليه، والرغبة في تعميق وتوسيع العلاقات الإسرائيلية في المنطقة بعد قمة النقب”.

وشنّ الإحتلال، فجر الثلاثاء، غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ لمقدسات المسلمين.

من جهتها أكدت الصين معارضتها لكافة المحاولات الأحادية الهادفة إلى تغير الوضع التاريخي للقدس.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في بيان الأربعاء، عن قلق بكين حيال العنف والاشتباكات المتصاعدة جراء اقتحام "إسرائيل" للمسجد الأقصى في القدس مؤخرًا.

ودعا وانغ الأطراف إلى ضبط النفس، مشددًا أن الصين تعارض تهميش ونسيان القضية الفلسطينية.

وقال:” يجب أن ينتهي أكثر من نصف قرن من الظلم، ونعارض كل محاولة أحادية لتغيير الوضع التاريخي للقدس”.

وأكد ضرورة مواجهة المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى القضية الفلسطينية المتعثرة وتشجيع الأطراف على بدء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن.

وشدد وانغ أن الصين ستواصل دعمها لقضية الشعب الفلسطيني المحقة حتى الوصول إلى حل.
ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

روابط ذات صلة

الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..صمود الفلسطينيين يزيح الستار عن ضعف الاحتلال

إبن سلمان وحقيقة "تمرده" على أمريكا

أمير عبد اللهيان يبعث رسائل إلى غوتيريش و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية

الخارجية الامريكية: بلينكن هاتف عباس ولابيد يوم أمس!

رئيس تحرير 'ويكيليكس': مذكرة تسليم أسانج إلى واشنطن تعني الحكم عليه بالإعدام

بريطانيا تتعهد بسجن اللاجئين الذين يشقون طريقهم عبر القناة الإنكليزية