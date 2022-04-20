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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يعتبر في رسائله الصمت الدولي سببا لزيادة انتهاكات الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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