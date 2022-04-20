الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. طائرات الإحتلال تشن ضربات في قطاع غزة.. والمقاومة ترد

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة.

شاهد.. طائرات الإحتلال تشن ضربات في قطاع غزة.. والمقاومة ترد

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة.

وقال موقع واللا الإسرائيلي إن طائرات جيش الإحتلال شنت الضربات ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات صهيونية قريبة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وقال متحدث حركة حماس ردا على غارات العدو، ان القصف الإسرائيلي لغزة سيزيد من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال ضد الاحتلال.

وأفادت المصادر عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة ومحاولة "القبة الحديدية" اعتراضها.

وقالت ان القبة الحديدية أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه رصاص ثقيل أطلقته مضادات المقاومة الأرضية في غزة.

روابط ذات صلة

شاهد.. دوي انفجارات في مستوطنة سديروت وإصابات بين الصهاينة

شاهد..صمود الفلسطينيين يزيح الستار عن ضعف الاحتلال

غزة تحذر مسيرة الأعلام الصهيونية.. 'اليد علی الزناد'

الفصائل الفلسطينية تعلن رفع حالة الاستنفار حماية للأقصى والقدس

شاهد: القسام تعرض تصديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طائرات الإحتلال تشن ضربات في قطاع غزة.. والمقاومة ترد

اعتقال ثلاثة جواسيس للموساد في جنوب شرق ايران

عبداللهيان: ارساء السلام يتيسر بالانهاء الكامل لاحتلال فلسطين

دبلوماسي صهيوني: واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري جزئيا من قائمة الإرهاب

شاهد.. دوي انفجارات في مستوطنة سديروت وإصابات بين الصهاينة

بالفيديو.. شاهد..صمود الفلسطينيين يزيح الستار عن ضعف الاحتلال