شاهد.. طائرات الإحتلال تشن ضربات في قطاع غزة.. والمقاومة ترد

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة.

وقال موقع واللا الإسرائيلي إن طائرات جيش الإحتلال شنت الضربات ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات صهيونية قريبة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وقال متحدث حركة حماس ردا على غارات العدو، ان القصف الإسرائيلي لغزة سيزيد من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال ضد الاحتلال.

وأفادت المصادر عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة ومحاولة "القبة الحديدية" اعتراضها.

وقالت ان القبة الحديدية أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه رصاص ثقيل أطلقته مضادات المقاومة الأرضية في غزة.