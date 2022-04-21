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الاحتلال يطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي

الاحتلال يطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي في المسجد الاقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وافاد شهود عيان اصابات بالاختناق بين المصلين داخل المصلى القبلي جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز.

وأصيب عدد كبير من المصلين والمرابطين داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس 21 ابريل 2022، بعد اقتحام قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي و إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاههم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك وتحاصر المصلى القبلي، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قوات الاحتلال تواصل إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي.

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