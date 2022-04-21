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إسماعيل هنية: أؤكد بأن ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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