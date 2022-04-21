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خلال استقباله السفير الايراني مسجدي..

الحكيم: الإنسداد السياسي قابل للتفكيك إذا..

الحكيم: الإنسداد السياسي قابل للتفكيك إذا..
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

حث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أمس الأربعاء، مع السفير الإيراني إيرج مسجدي ملفات مختلفة، منها الانسداد السياسي الراهن، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهام عمله في العراق.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “استقبلنا بمكتبنا السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي بمناسبة إنتهاء مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وتمنينا له دوام التوفيق في مهامه القادمة، وأشدنا بجهوده في توطيد العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، كما تمنينا للسفير القادم التوفيق في مهمته الدبلوماسية”.

وأضاف البيان، كما “تبادلنا التعازي بأيام استشهاد الإمام علي أبن أبي طالب (عليه السلام)، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي والعلاقات الثنائية بين العراق وإيران وانعكاس هذه العلاقة على تهدئة أوضاع المنطقة بشكل عام”.

وتابع، “أشرنا إلى مبادرتنا للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وقلنا أن الإنسداد السياسي قابل للتفكيك إذا تمتعت الأطراف السياسية بالمرونة وأبدت التنازلات”.

وقال المجتمعون إن “داعش مازال يمثل تهديدا أمنيا ما يستوجب إدامة التنسيق الأمني بين جميع الأطراف”.

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خلال استقباله السفير الايراني مسجدي.. الحكيم: الإنسداد السياسي قابل للتفكيك إذا..

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