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الايرانييون يحيون ليلة القدر الاولى بالتضرع الى الله

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أحيا ملايين الإيرانيين ليلة القدر الأولى التي تصادف الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك في المساجد والمقامات.

العالم – ايران

اصوات خاشعة ترتفع اصدائها الى السماء فتناجي الخالق واسع الرحمات في ليلة العطاء والمغفرة، ليلة التقارب الى البارئ عز وجل ليلة نزول كتابنا المبين وقرآننا الكريم ليلة فيها ابواب الرحمة الالهية مفتوحة لعباده المؤمنين.

احيى ملايين الايرانيين ليلة القدر المباركة في المساجد والمقامات بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن الكريم والتضرع الى الله عز وجل وهم يتسابقون لكسب رضا الحكيم ففي العيون دموع تبحث عن مغفرة وفي الوجوه شوق وانتظار لنزول الرحمة.

تتجلى في هذه الليلة اعلى مظاهر الفيض والكريم الالهي وفيها تقدر الامور والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر من احيىا هذه الليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت بعدد نجوم السماء.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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