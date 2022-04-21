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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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مصادر فلسطينية: 8 إصابات بعضها في الرأس والرقبة برصاص الاحتلال المطاطي داخل المصلى القبلي المحاصر بالمسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: إصابة شاب وحالات اختناق جماعية في صفوف المعتكفين المحاصرين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت بكثافة في المسجد الأقصى المبارك وتعتدي على النساء بالضرب في صحن قبة الصخرة
إسماعيل هنية: أؤكد بأن ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة
إسماعيل هنية: أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم
مصادر فلسطينية: إصابة عدد كبير من المحاصرين داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى عقب إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاههم
قوات الاحتلال تمنع التواجد في ساحات المسجد الأقصى وتجبر الجميع على التوجه إلى قبة الصخرة بعدما حاصرت عشرات المصلين في المصلى القبلي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وسط اطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي وتخليه من المصلين والمتعكفين بالقوة
وزير الخارجية الايراني يبعث رسائل لأمين عام الامم المتحدة وامين عام منظمة التعاون الاسلامي ونظرائه بالدول الاسلامية حول اوضاع فلسطين المحتلة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يعتبر في رسائله الصمت الدولي سببا لزيادة انتهاكات الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
أكتبوا هذا الطفل أوكراني!
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
العالم
-
سبورتي
أكتبوا هذا الطفل أوكراني! ربما يستيقظ ضمير شعوب العالم
تصنيف :
افغانستان
سبورتي
كلمات دليلية :
طفل
ضمير
أوكرانى
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